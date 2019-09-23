بحث العلاقات الأذربيجانية الأرجنتينية

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بوزير الخارجية والاعتقاد الأرجنتيني خورخي فوري على هامش الجمعية العامة الـ74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين عبرا في اللقاء عن الرضا عن الأوضاع الحالية للعلاقات بين أذربيجان والأرجنتين. وجرى تبادل الآراء حول الأوضاع الحالية للعلاقات الثنائية بين البلدين وحول المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وناقش الوزيران مسائل تعزيز التعاون ضمن المنظمات الدولية.

كما أكد الطرفان على أهمية الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الرسميون رفيعو المستوى بين البلدين في تطوير العلاقات الموجودة. ولفت الوزير محمدياروف إلى أن مشاركة الوفد الأرجنتيني في اجتماع القمة المقرر عقده في باكو في الفترة ما بين 25-26 أكتوبر هذا العام لمنظمة حركة عدم الانحياز تبعث بارتياح.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.