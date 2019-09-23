    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهولندي في نيويورك

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [٢٠:٠٠]

    نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنظيره الهولندي ستيف بلوك على هامش الجمعية العامة الـ74 لمنظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

    أفادت أذرتاج أن الجانبين بحثا في اللقاء الأوضاع الحالية لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات.

    كما تبادل الوزيران الآراء حول مسائل الأمن الإقليمي. وقدم الوزير محمدياروف معلومات إلى الجانب المقابل حول الأوضاع الراهنة لوتيرة تسوية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا إلى ضرورة حل النزاع على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي والقرارات المعلومة لمجلس الأمن الدولي من اجل ضمان السلام والأمن المستدامين الإقليميين.

    وجرى خلال اللقاء بحث المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهولندي في نيويورك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٢٢]
    بحث العلاقات الأذربيجانية الأرجنتينية
    ١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٢٦]
    وزير الخارجية يلتقي برئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي
    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٦:١٠]
    تطوير الدبلوماسية البرلمانية بين أذربيجان وبيرو مهم جدا
    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٤٤]
    بحث مسائل تطوير العلاقات بين أذربيجان وبيرو
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهولندي في نيويورك