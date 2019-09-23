وزير الخارجية يلتقي بنظيره الهولندي في نيويورك

نيويورك، 23 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنظيره الهولندي ستيف بلوك على هامش الجمعية العامة الـ74 لمنظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

أفادت أذرتاج أن الجانبين بحثا في اللقاء الأوضاع الحالية لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات.

كما تبادل الوزيران الآراء حول مسائل الأمن الإقليمي. وقدم الوزير محمدياروف معلومات إلى الجانب المقابل حول الأوضاع الراهنة لوتيرة تسوية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا إلى ضرورة حل النزاع على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي والقرارات المعلومة لمجلس الأمن الدولي من اجل ضمان السلام والأمن المستدامين الإقليميين.

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.