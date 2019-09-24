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    جدول الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١١:١٣]

    باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة السادسة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 27-28-29 سبتمبر وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

    27 سبتمبر، الجمعة

    قراباغ أغدام – سومغايت، ملعب توفيق بهراموف الجمهورية، باكو، الساعة 19.00

    28 سبتمبر، السبت

    غابالا – نفطجي باكو، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 17.00

    29 سبتمبر، الأحد

    صباح باكو – صبائل باكو، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 17.30

    كشله باكو – زيرة باكو، إستاد أسكو أرينا، باكو، الساعة 19.45

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 قراباغ 5 5 0 0 13-1 15

    2 صبائل 5 3 1 1 7-6 10

    3 كشله 5 2 1 2 6-3 7

    4 زيرة 5 2 1 2 5-6 7

    5 سومغايت 5 2 0 3 5-7 6

    6 نفطجي 5 1 2 2 3-5 5

    7 غابالا 5 1 1 3 2-10 4

    8 صباح 5 0 2 3 2-5 2

    ويتصدر قائمة الهدافين 3 لاعبين من قراباغ وسومغايت وكشله برصيد 3 أهداف لكل منهم.

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