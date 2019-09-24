رئيس المجلس الوطني يشارك في المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات بلدان أوراسيا

نور سلطان، 24 سبتمبر، أذرتاج

بدأت فعاليات المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات بلدان أوراسيا بمدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

أفادت أذرتاج أن رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني اوقتاي أسدوف يشارك في المؤتمر المنعقد تحت شعار "أوراسيا الكبرى: الحوار. الثقة. الشراكة" على رأس وفد وطني يضم رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة القانون وبناء الدولة علي حسينلي ونائبي خانلار فتييف وجوانشير فيضييف ورئيس جهاز البرلمان صفاء ميرزايف ومسؤولين آخرين.

وغرض المؤتمر الذي يشارك في فعالياته رؤساء البرلمانات لمختلف بلدان أوروبا وآسيا وممثلين عن المنظمات الدولية البارزة هو المزيد من تعميق التعاون في فضاء أوراسيا وإقامة حوار مباشر بين رؤساء الهياكل التشريعية ورؤساء المنظمات البرلمانية.

ومن المخطط عقد رئيس المجلس الوطني على هامش الزيارة عددا من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر مكرس للذكرى السنوية الـ25 لفكرة تكامل أوراسيا للرئيس الكازاخستاني الأول نور سلطان نزربايف.