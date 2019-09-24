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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بمديرة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٦]

    نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

    اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف على هامش الجمعية العامة الـ74 لمنظمة الأمم المتحدة بمديرة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب السيدة ميشيل كوننكس.

    أفادت أذرتاج أن الطرفين بحثا في اللقاء مسائل التعاون بين أذربيجان ولجنة مكافحة الإرهاب الأممية وتبادلا الآراء حول الفعالية المشتركة ضد الإرهاب.

    وتحدثت مديرة المديرية التنفيذية عن زيارة وفد اللجنة أذربيجان في العام الماضي مثنية خبرة إيجابية لأذربيجان في محاربة الإرهاب مع الإشارة منها إلى أهمية تبادل هذه الخبرة مع البلدان الأخرى.

    واكد الوزير محمدياروف أن أذربيجان تستنكر استنكارا قاطعا جميع مظاهر وأشكال الإرهاب الذي يشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الدولي مشددا على أن البلد لن يبخل من جهد إلا وتستمر بذله من اجل محاربة هذه المصيبة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بمديرة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
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