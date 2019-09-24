باكستان تطالب أرمينيا بانسحاب فوري من قراباغ الجبلي المحتل الأذربيجاني

نيويورك، 24 سبتمبر، أذرتاج

ابلغ مراسل وكالة دند في نيويورك أن باكستان تطالب المجتمع الدولي بإجبار أرمينيا على سحب قواتها من أراضي أذربيجان المحتلة.

أفادت أذرتاج أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي طالب في لقاء جماعي انعقد لمنظمة التعاون الإسلامي على هامش المجلس العام للأمم المتحدة بزيادة العالم من ضغوط على أرمينيا من اجل تحرير أراضي أذربيجان وإنهاء احتلال أراضي أذربيجان. وذكر الوزير الباكستاني أن بلاده تؤيد بأذربيجان مشددا على استحالة إحلال السلام في حال عدم إدانة القوات العدوانية مثل أرمينيا من جانب القوى الرئيسية في العالم.

وأوضح محمود قريشي أن صراع قراباغ الجبلي نار ملتهب ما زال يسبب بمعاناة الناس وأذاهم طوال العقود مفيدا أن كشمير وقراباغ الجبلي يواجهان حالات مشابهة. وطالب الوزير الباكستاني بانسحاب قوات الاحتلال الأرميني من قراباغ الجبلي على الفور وعاجلا.