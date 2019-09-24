الخارجية الأذربيجانية: ستجري أذربيجان التحقيق على حادث خط الجبهة وسيُعاقب مرتكبوه

باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).

وقع حادث دموي بقتل الجندي الأذربيجاني في خط الجبهة في حين جرى لقاء بين وزيري الخارجية الأرميني والأذربيجاني في نيويورك لمناقشة الوضع الحالي للمباحثات الجارية لتسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان. ستجري أذربيجان التحقيقات على هذا الحادث وسيُعاقب مرتكبوه.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في بيان نشره المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

كما ورد في البيان: "فيما يتعلق باللقاء بين الوزيرين فأجري فيه مجرد تبادل الآراء حول المحادثات الجارية في ضرورة تكثيف الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مساعيهم لإحلال السلام في المنطقة واحترام القواعد الدولية ومبادئها في المنطقة.