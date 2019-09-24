عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في نيويورك

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني ألمار محمدياروف وزوهراب مناتساكانيان بحضور المندوبين المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ستيفان فيسكونتي (فرنسا) وإيقور بوبوف (روسيا) وأندرو شوفر (الولايات المتحدة الأمريكية) والمبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك بمدينة نيويورك، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرتها الناطقة باسم الخارجية ليلى عبد اللهيفا على صفحتها على تويتر.