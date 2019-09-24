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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الفرنسي

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير زكاري قروس فوق العادة مفوض لجمهورية فرنسا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الفرنسي
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