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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الكرواتي

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٠]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير برانكو زيبيك فوق العادة مفوض لجمهورية كرواتيا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الكرواتي
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