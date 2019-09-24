الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الكرواتي
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير برانكو زيبيك فوق العادة مفوض لجمهورية كرواتيا.
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