منتدى الخيرية الدولي يمنح صفة "الموظف الاستراتيجي" لمؤسسة حيدر علييف باكو تترشح لعقد منتدى الخيرية الدولي الخامس عام 2020م

شنجن، 24 سبتمبر، أذرتاج

عقد منتدى الخيرية الدولي الرابع المعترف به رسميا من جانب الأمم المتحدة بمدينة شنجن الصينية من جانب الرابطة الصينية الشعبية للصداقة مع البلدان الخارجية وصندوق الصداقة الصيني للسلام والتنمية.

أفادت أذرتاج أن فعاليات المنتدى شارك فيها رؤساء المنظمات الخيرية الناشطة في مناطق أوروبا وأمريكا وآسيا وممثلون عنها.

وألقت رئيسة الرابطة الصينية الشعبية للصداقة مع البلدان الخارجية لي سياؤلين كلمة في حفل الافتتاح رافعة الشكر للمنظمات المشاركة لأول مرة.

وقدمت في المنتدى معلومات حول البعثة الرئيسية لمؤسسة حيدر علييف والمشاريع التي تحققها داخل البلد وخارجه. وفي الوقت ذاته، منحت صفة "الموظف الاستراتيجي" من جانب منتدى الخيرية الدولي لمؤسسة حيدر علييف التي شاركت في المنتدى لأول مرة.

وعلى هامش المنتدى عقد لقاء بين مؤسسة حيدر علييف ورئيس صندوق الصداقة الصيني للسلام والتنمية الأمين العام للرابطة الصينية الشعبية للصداقة مع البلدان الخارجية لي خيكوي ارتكز على آفاق التعاون بين المنظمتين مع بحث مسألة عقد منتدى الخيرية الخامس في سبتمبر عام 2020م في باكو.