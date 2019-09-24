إسطنبول، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول. وأفادت وكالة أذرتاج أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 11.01 بتوقيت إسطنبول ومركزها بحر مرمرة قبالة سواحل قضاء سيليفري غربي ولاية إسطنبول. وشعر بها سكان ولايات مجاورة. ولم ترد على الفور أية معلومات بشأن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة الأرضية.

AZERTAG.AZ : هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب إسطنبول

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