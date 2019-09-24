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    أكبر شركة الخطوط الجوية في سلوفينيا توقف كل الرحلات بنقص التمويل

    ٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٤١]

    ليوبليانا، 24 سبتمبر، أذرتاج

    اضطرت شركة الخطوط الجوية السلوفينية الكبرى "أدريا أيروايز" إلى وقف جميع رحلاتها بسبب نقص التمويل.

    أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أنها تواجه نقص التمويل لتنفيذ فعاليات الرحلات النظامية ما أجبر الشركة على اتخاذ قرار "تعليق مؤقت" جميع الرحلات.

    وتفاوض الشركة التي تملك 20 طائرة ونحو 500 موظف مفاوضات مكثفة مع مستثمرين محتملين للخروج من الأوضاع الحرجة. والشركة المؤسسة عام 1961م كانت تنفذ الرحلات إلى 24 اتجاها في أوروبا.

    AZERTAG.AZ :أكبر شركة الخطوط الجوية في سلوفينيا توقف كل الرحلات بنقص التمويل
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    أكبر شركة الخطوط الجوية في سلوفينيا توقف كل الرحلات بنقص التمويل