نور سلطان، 24 سبتمبر، أذرتاج التقى رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقتاي أسدوف بنظيرته المولدوفية زينايدا قريتشاني على هامش زيارة يقوم بها كازاخستان. أفادت أذرتاج أن الطرفين بحثا في اللقاء مسائل تطوير علاقات الصداقة بين البلدين مشيدين بالجهود المكثفة لتطوير العلاقات المذكورة. وابلغ رئيس المجلس الوطني أسدوف أن التعاون بين أذربيجان ومولدوفا نموذجي بجانب انه يعبر عن مصالح الشعبين تعبيرا كاملا. وناقش الجانبان خلال المباحثة مسائل تطوير التعاون البرلماني بين أذربيجان ومولدافيا. ودعا أوقتاي أسدوف زينايدا قريتشاني لزيارة البلد.

AZERTAG.AZ : بحث تطوير التعاون البرلماني بين أذربيجان ومولدوفا

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