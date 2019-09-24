وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية

نيويورك، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع رئيس وزراء شمال مقدونيا زوران زئيف على هامش الجمعية العامة الـ74 لمنظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع أعرب الجانبان عن ارتياحهما من التطور الشامل والديناميكي للتعاون بين كلا البلدين على أساس الصداقة والتفاهم المتبادل. كما تطرقا إلى أهمية الحوار السياسي المستمر والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والتعاون الاقتصادي الواسع وكذلك التعاون الإنساني بين جمهورية أذربيجان وجمهورية مقدونيا الشمالية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول مشاريع الطاقة التي نفذت بمبادرة ومشاركة أذربيجان وناقشا تطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

كما تبادل الجانبان الآراء حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.