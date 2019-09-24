حجم الواردات من اللدائن ومصنوعاتها خلال 8 أشهر

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

استورد إلى البلد خلال فترة الثمانية أشهر من العام الحالي 148 ألف و703 طن من اللدائن ومصنوعاتها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 265 مليون و502 ألف دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 121 ألف و158 طن بقيمة 232 مليون و951 ألف دولار.