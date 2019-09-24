البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 25 سبتمبر
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 سبتمبر / أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 25 سبتمبر / أيلول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١٥]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٧]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:١٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:١٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك