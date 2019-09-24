تدريب بمشاركة خبراء الناتو في باكو
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج).
يجرى تدريب لمدربي التعليم بمشاركة خبراء الناتو في إطار برنامج توسيع التعليم الدفاعي (DEEP) في الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الهدف من التدريب هو إعداد مدربين للتعليم رئيسيين والمساعدة على تحسين مهارات المعلمين في مؤسسات التعليم العسكري الخاص على حساب كوادر الوزارة.
ستقدم شهادات الى المشاركين الناجحين في التدريب الذي سيستمر حتى 27 سبتمبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١١:٣٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٤]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:١٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:١٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك