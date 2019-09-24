أثينا، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في جزيرة كريت اليونانية. وفقا لبيان معهد أثينا لعلوم الأرض، بلغ عمق الزلزال 20.1 كيلومترا تحت سطح الأرض. أعلن جهاز الإطفاء في كريت عدم وجود خسائر مادية وبشرية جراء الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

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