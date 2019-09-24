رئيس المجلس الوطني يجتمع برئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في كازاخستان

نور سلطان ، 24 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقتاي أسدوف في 24 سبتمبر اليوم بمدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان برئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جيورجي تسيريتيلي.

أفادت أذرتاج أن اوقتاي أسدوف عبر عن ارتياحه من تطور التعاون بين المجلس الوطني والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. تحدث عن مساهمات أذربيجان في امن طاقة أوروبا ودور تلعبه في تطوير خطوط النقل الدولية. واكد رئيس المجلس الوطني على أهمية مواصلة الحوار المثمر.

وتذكر جيورجي تسيريتيلي بامتنان زيارته أذربيجان ولقاءات عقدها في البلد. وابلغ أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدلي بالغ الاهتمام بالمزيد من تعميق العلاقات مع هذه المنطقة من جنوب القوقاز.

وتم الإيماء خلال المحادثة إلى مشاركة مثمرة لأذربيجان في فعاليات الجمعية البرلمانية للمنظمة والى مساهمة هامة للبلد في فعاليات المؤسسة مع التأكيد على وجوب المزيد من تطوير جانب التعاون البرلماني في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما تبادل الطرفان وجهات نظر تبادلا واسعا حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.