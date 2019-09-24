رئيس المجلس الأعلى في نخجوان يستقبل سفير جورجيا في البلد

نخجوان، 24 سبتمبر، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي في 24 سبتمبر اليوم سفير جورجيا في البلد زوراب باتارادزي.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الأعلى النخجواني أن رئيس المجلس الأعلى رحب بالسفير مفيدا أن العلاقات الأذربيجانية الجورجية تتطور بمختلف الاتجاهات. وتناول رئيس المجلس الأعلى دور جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية في العلاقات الثنائية واصفا ذلك بنتيجة التعاون المثمر.

وأعرب زوراب باتارادزي عن الامتنان من الاهتمام المخصص وتحدث عن تطور العلاقات الجورجية الأذربيجانية. وأشار الضيف إلى أن العلاقات الثنائية تعتمد على مبادئ الصداقة والأخوة مؤكدا أن بلاده تدلي بأهمية خاصة لتطوير العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

وبحث الطرفان في اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك والتقطت صورة تذكارية.