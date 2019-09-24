أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر 8 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وأفغانستان ومصر في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية خلال أشهر يناير - أغسطس.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و739 مليون و92 ألف دولار والى أفغانستان 64 مليونا و569 ألف دولار والى مصر 39 مليونا و995 الف دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

ارتفعت قيمة الصادرات إلى تركيا بمقدار 655 مليون و734 ألف دولار والى أفغانستان 11 مليون و932 ألف دولار والى مصر 38 مليون و826 ألفا مقارنة مع الفترة بين أشهر يناير - أغسطس من العام الماضي.