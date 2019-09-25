باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار. وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قريتي قويارخ وجيلبورت المحتلتين لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي طاغي بكلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظة تارتار الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

AZERTAG.AZ : قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

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