رئيس وكالة الأمم المتحدة في الشرق الادنى يشيد بدعم أذربيجان للاجئين الفلسطينيين

نيويورك، 25 سبتمبر، (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف على هامش مشاركته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن بيير كرينبول قدم خلال اللقاء للوزير الاذربيجاني معلومات عن اتجاهات النشاط والخطط المستقبلية للوكالة مشيدا بدعم انساني يقوم به أذربيجان لتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز البرامج التعليمية والصحية تنفذها الوكالة في هذا الخصوص.

وتحدث بيير كرينبول عن رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز والقمة التي ستستضيفها باكو خلال شهر أكتوبر القادم مصرحا بأن سيشارك في اعمال هذه القمة.

كما شهد اللقاء بحث آفاق التعاون بين الوكالة وأذربيجان