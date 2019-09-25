أردوغان من منبر الأمم المتحدة: بقاء الأراضي الأذربيجانية تحت الاحتلال الأرميني امر غير مقبول

نيويورك، 25 سبتمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في كلمته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه رغم قرارات اتخذها مجلس الامن للأمم المتحدة من قبل فإن منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية والمحافظات المحيطة بها ما زالت تحت الاحتلال الأرميني. واكد اردوغان أن بقاء الأراضي الاذربيجاني تحت الاحتلال امر غير مقبول مشددا على أنه يجب مسح اسم منطقة جنوب القوقاز من قائمة المناطق المضطربة في العالم.