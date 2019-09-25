توظيف الحكام لإدارة الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 26-27 سبتمبر.
26 سبتمبر، الخميس
صبائل الرديف باكو – زاقاتالا، الحكم سبوحي بايراموف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00
قراداغ لوكباتان – قراباغ الرديف أغدام، الحكم رؤوف جباروف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30
نفطجي الرديف باكو – صباح الرديف باكو، الحكم وقار حسنلي، ملعب الإستاد الاحتياطي لملعب باكو الأولمبي، باكو، الساعة 15.30
27 سبتمبر، الجمعة
كبز كنجة – أقصو، الحكم روشن رجبوف، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 15.30
الجيش الرياضي – طوران طاووس، الحكم روان حمزة زاده، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30
كشله الرديف باكو – سومغايت الرديف، الحكم انقلاب محمدوف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 طوران طاووس 4 4 0 0 11-5 12
2 صبائل 4 3 0 1 9-6 9
3 صباح 4 3 0 1 6-4 9
4 نفطجي 4 2 1 1 7-2 7
5 الجيش الرياضي 3 1 2 0 5-4 5
6 سومغايت 4 1 2 1 3-4 5
7 اقصو 4 1 1 2 5-8 4
8 قراباغ 3 1 0 2 11-7 3
9 زاقاتالا 3 1 0 2 3-4 3
10 كبز 4 0 3 1 5-7 3
11 زيرة 4 1 0 3 6-13 3
12 كشله 3 0 2 1 5-6 2
13 قراداغ لوكباتان 4 0 1 3 4-10 1
ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف باكو.
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك