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    توظيف الحكام لإدارة الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]

    باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 26-27 سبتمبر.

    26 سبتمبر، الخميس

    صبائل الرديف باكو – زاقاتالا، الحكم سبوحي بايراموف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00

    قراداغ لوكباتان – قراباغ الرديف أغدام، الحكم رؤوف جباروف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30

    نفطجي الرديف باكو – صباح الرديف باكو، الحكم وقار حسنلي، ملعب الإستاد الاحتياطي لملعب باكو الأولمبي، باكو، الساعة 15.30

    27 سبتمبر، الجمعة

    كبز كنجة – أقصو، الحكم روشن رجبوف، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 15.30

    الجيش الرياضي – طوران طاووس، الحكم روان حمزة زاده، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30

    كشله الرديف باكو – سومغايت الرديف، الحكم انقلاب محمدوف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 طوران طاووس 4 4 0 0 11-5 12

    2 صبائل 4 3 0 1 9-6 9

    3 صباح 4 3 0 1 6-4 9

    4 نفطجي 4 2 1 1 7-2 7

    5 الجيش الرياضي 3 1 2 0 5-4 5

    6 سومغايت 4 1 2 1 3-4 5

    7 اقصو 4 1 1 2 5-8 4

    8 قراباغ 3 1 0 2 11-7 3

    9 زاقاتالا 3 1 0 2 3-4 3

    10 كبز 4 0 3 1 5-7 3

    11 زيرة 4 1 0 3 6-13 3

    12 كشله 3 0 2 1 5-6 2

    13 قراداغ لوكباتان 4 0 1 3 4-10 1

    ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف باكو.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.

    AZERTAG.AZ : توظيف الحكام لإدارة الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
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