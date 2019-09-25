باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أقيم اليوم في 25 سبتمبر / أيلول حفل افتتاح مركز تبادل النقل "كوروغلو" لدى وكالة النقل لباكو. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الافتتاح.

AZERTAG.AZ : تدشين مركز تبادل النقل "كوروغلو" لدى وكالة النقل لباكو

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