تدشين مركز تبادل النقل "كوروغلو" لدى وكالة النقل لباكو
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١١:٣٨]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أقيم اليوم في 25 سبتمبر / أيلول حفل افتتاح مركز تبادل النقل "كوروغلو" لدى وكالة النقل لباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الافتتاح.
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