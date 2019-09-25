توظيف الحكام لإدارة الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام الموظفين لإدارة مباريات الجولة السادسة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 27-28-29 سبتمبر وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

27 سبتمبر، الجمعة

قراباغ أغدام – سومغايت، الحكم ائلتشين مسييف، ملعب توفيق بهراموف الجمهورية، باكو، الساعة 19.00

28 سبتمبر، السبت

غابالا – نفطجي باكو، الحكم كمال اومودلو، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 17.00

29 سبتمبر، الأحد

صباح باكو – صبائل باكو، الحكم اورخان محمدوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 17.30

كشله باكو – زيرة باكو، الحكم علي يار أقايف، إستاد أسكو أرينا، باكو، الساعة 19.45

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 قراباغ 5 5 0 0 13-1 15

2 صبائل 5 3 1 1 7-6 10

3 كشله 5 2 1 2 6-3 7

4 زيرة 5 2 1 2 5-6 7

5 سومغايت 5 2 0 3 5-7 6

6 نفطجي 5 1 2 2 3-5 5

7 غابالا 5 1 1 3 2-10 4

8 صباح 5 0 2 3 2-5 2

ويتصدر قائمة الهدافين 3 لاعبين من قراباغ وسومغايت وكشله برصيد 3 أهداف لكل منهم.