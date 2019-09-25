باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج اجتمع وزير الخارجية ائلمار محمدياروف على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مع وزير الخارجية والتجارة لجمهورية جزر مارشال جون سيلك. أفادت أذرتاج أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول مختلف جوانب علاقات التعاون بين البلدين مؤكدين على أهمية تطوير العلاقات الثنائية. وبحث الطرفين مسائل التعاون ضمن المنظمات الدولية بين أذربيجان وجزر مارشال. كما جرى خلال المباحثة تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : بحث مسائل التعاون ضمن المنظمات الدولية بين أذربيجان وجزر مارشال

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