باكو تستضيف مؤتمر التمويل الأصغر

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

تستضيف باكو في الرابع من أكتوبر القادم مؤتمر "التمويل الأصغر في مفترق الطرق: التنمية المستدامة في العصر الرقمي" ومعرض المستثمرين الرابع بتنظيم الرابطة الأذربيجانية للتمويل الأصغر.

أفادت أذرتاج أن معرض المستثمرين مؤلف من دورتين عامتين ولقاءات بي اثنين بي. كما تجمع الفعاليات تحت القبة الموحدة ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات الاستثمار المحلية والخارجية والمنظمات الائتمانية غير المصرفية والبنوك وشركات التأجير وشركات تخدم لمنظمات التمويل الأصغر.