ارتفاع حجم منتجات الناتج المحلي الإجمالي في نخجوان

نخجوان، 25 سبتمبر، أذرتاج

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس عام 2019م مليارا و803 مليون و670 ألف و400 مانات وذلك أكثر بنسبة 4ر1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من عام 2018م.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء النخجوانية أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد ارتفع بنسبة 9ر1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من عام 2018م ليصل إلى 3945 مانات.

وتحتل الصناعة المركز الأول في تركيب الناتج المحلي الإجمالي النخجواني حيث بلغت قيمة المنتجات في القطاع الصناعي 742 مليون و932 ألف و800 مانات وذلك أكثر بنسبة 2ر1 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2018م.

كما بلغت قيمة المنتجات الزراعية خلال الفترة المذكورة 309 مليون و144 ألف مانات وذلك أكثر بنسبة 9ر3 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من 2018م. كما ارتفع إنتاج اللحم بنسبة 9ر3 في المائة واللبن 5ر1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م الماضي.