بحث العلاقات الامريكية الأذربيجانية في نيويورك

نيويورك، 25 سبتمبر، (أذرتاج).

اجتمع وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف علي هامش مشاركته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية-الآسيوية فيليب ريكر.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من نيويورك أنه تبادل الطرفان اثناء اللقاء وجهات النظر حول مسائل مختلفة مدرجة على اجندة العلاقات الامريكية الأذربيجانية.

وقدم وزير الخارجية الاذربيجاني خلال اللقاء لمساعد وزير الخارجية الأمريكي معلومات عن الاجتماع الذي انعقد في نيويورك بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بحضور الرؤساء المشاركين بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي مؤكدا على ضرورة حل عاجل لهذا النزاع الذي يشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة بطريقة سلمية في إطار القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية.

وشهد اللقاء بحث المسائل المتعلقة بقمة منظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في شهر أكتوبر القادم من العام الحالي في العاصمة باكو وتولي أذربيجان رئاسة المنظمة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.