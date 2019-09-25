السفير: نخطط فتح دور التجارة النخجوانية في مدن جورجيا ثمة فرص واسعة لتطوير العلاقات الثنائية بين نخجوان وجورجيا

نخجوان، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال زوراب باتارادزي إن أذربيجان شريك استراتيجي لجورجيا والعلاقات الاقتصادية والإنسانية السياحية في المستوى العالي بجانب تطور العلاقات الإقليمية في ظل علاقات الصداقة. ولجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي مكانة خاصة لها في تطور هذه العلاقات.

أفادت أذرتاج عن باتارادزي سفير جورجيا في أذربيجان قوله في تصريح أثناء زيارته نخجوان حاليا إني زرت نخجوان قبل سنة والنصف واجد الآن تحولات وتغيرات كثيرة ومنها افتتاح وتدشين مؤسسات جديدة وبناء البنية التحتية الحديثة وقد تعرفت خلال زيارتي القصيرة إلى المؤسسات الصناعية الرائدة ولاحظت للمرة الأخرى وجود فرص واسعة لتطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف السفير الجورجي أن اجتماعا تاليا للجنة الحكومية الدولية بين أذربيجان وجورجيا تعقد قريبا مع تنظيم منتدى الأعمال الآخر ويضم البرنامج زيارة رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الجورجيين نخجوان أيضا وارى أن هذا يؤثر إيجابيا في التعاون الإقليمي الثنائي أيضا. كما هناك إمكانات من اجل تطوير العلاقات السياحية بين أقاليم البلدين.

ورفع السفير شكره على دعم قدمته قيادة نخجوان لتلقي مجموعة من أطفال جورجيا العلاج لدى مصحة "دوزداغ" للعلاج الطبيعي بالملح.

وابلغ السفير أن الطرفين اتخذا قرارات محددة للتعاون الاقتصادي ومنها فتح دور التجارة النخجوانية لدى مختلف مدن جورجيا خطوة أخرى ترمي إلى تنمية العلاقات بين البلدين.