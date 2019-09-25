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    السفير الإماراتي لدى أذربيجان يزور محافظة قوبا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٤٨]

    قوبا، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان محمد أحمد هامل القبيسي والوفد المرافق له محافظة قوبا الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع مع الوفد الإماراتي في مقر السلطة التنفيذية للمحافظة نوقشت مسائل التعاون المتبادل.

    أحاط المحافظ ضياء الدين علييف الضيف علما مفصلا بتاريخ قوبا ومسار تنميتها والأقليات القومية القاطنة هنا وبيئة التسامح في المنطقة.

    قال السفير محمد أحمد هامل القبيسي إن العلاقات الإماراتية الأذربيجانية تتطور بشكل مكثف مشيرا إلى إنشاء العلاقات بين بلدينا في العديد من المجالات.

    بعد الاجتماع تفقد الضيوف مجمع الإنتاج "ABAD Quba Factory" ومصنع نسج السجاد وغيرها من المعالم السياحية في المنطقة.

    AZERTAG.AZ : السفير الإماراتي لدى أذربيجان يزور محافظة قوبا
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