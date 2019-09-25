تبادل الآراء حول أوجه مختلفة للتعاون الاذربيجاني الأوروبي

نيويورك، 25 سبتمبر، (أذرتاج).

اجتمع وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف على هامش مشاركته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع السيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول أوجه مختلفة للتعاون المفيد القائم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وعلاقات الشراكة بينهما.

كما تم خلال اللقاء بحث المسائل المتعلقة بممر الغاز الجنوبي الذي يهدف الي تنويع امدادات الطاقة الي أوروبا.

وأعربت الممثلية السامية فيديريكا موغيريني عن خالص شكرها على منحها ميدالية اليوبيل الـ100 للخدمة الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان.

وتحدث وزير الخارجية الاذربيجاني خلال اللقاء معلومات عن الاجتماع الأخير الذي اقيم في نيويورك بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بمشاركة الرؤساء المشاركين بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي مشددا على ضرورة حل عاجل لهذا النزاع الذي يشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة بطريقة سلمية في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.

وتبادل الجانبان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.