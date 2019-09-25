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    سوكار تصدر 1.5 مليون طن من المنتجات النفطية

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تكرير 366.41 الف طن من المواد الخام في رابطة الإنتاج "أذركيمياء" خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه وفقا لتقرير سوكار السنوي حول التنمية المستدامة، صدرت شركة "سوكار" مليون و532.96 ألف طن من البنزين للسيارات ووقود الديزل والمنتجات الأخرى خلال عام 2018.

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