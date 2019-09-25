الأمين العام للأمم المتحدة يزور تركيا
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٣١]
أنقرة، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سيقوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى تركيا في أواخر شهر أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج أن الأمين العام سيشارك خلال زيارته في مؤتمر إسطنبول للوساطة الذي ستستضيفه تركيا مرة أخرى.
يذكر أن الهدف من تأسيس المؤتمر مساعدة في حل النزاعات والقضايا في جميع أنحاء العالم. تستضيف تركيا هذا المؤتمر الدولي باستمرار على مستوى عال من التنظيم.
ومن المقرر عقد المؤتمر السادس لهذا العام في 31 أكتوبر.
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