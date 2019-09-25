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    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٢٥‎.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٢]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أغسطس إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 562 مليون و854 ألف دولار.

    أفادت أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي بلغت 119 مليون و915 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
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