وزارة الدفاع: لا خسائر في صفوف طائرات دون طيار للجيش الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج).
تناقلت وسائل الإعلام الأرمينية خبرا كاذبا عن إسقاط الطائرة الأذربيجانية دون الطيار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأنه لا خسائر في صفوف الطائرات دون الطيار للجيش الاذربيجاني.
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