وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات

نيويورك، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس في إطار الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين تبادلا الآراء حول علاقات التعاون بين أذربيجان وتحالف الحضارات. وأعربا عن تقديرهما الكبير للتعاون المتبادل المنفعة بين أذربيجان والتحالف وأكدا على أهمية دور التحالف النشط في مكافحة تحديات العالم الحديث.

أشاد ميجيل أنجيل موراتينوس بدور أذربيجان في تعزيز الحوار بين الأديان المختلفة والجماعات العرقية والقيم المتعددة الثقافات.

وناقش الطرفان قمة باكو لحركة عدم الانحياز ورئاسة أذربيجان في هذه الحركة.