البنك الآسيوي للتنمية يتوقع التضخم في أذربيجان بنسبة 3.8 % في العام القادم
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج).
ستكون نسبة التضخم في أذربيجان حتى نهاية هذا العام بنسبة 3.7 في المائة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير أعده البنك الآسيوي للتنمية حول "الآفاق التنموية في آسيا" أن هذا المؤشر سيكون بنسبة 3.8 في المائة في عام 2020.
يذكر ان البنك كان يتوقع في تقريره السابق نسبة التضخم 5 في المائة في أذربيجان للعام القادم.
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