البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 26 سبتمبر
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤١]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 سبتمبر / أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 26 سبتمبر / أيلول.
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