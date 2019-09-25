وكالتا أذرتاج وتاس تنفذان برنامج تبادل الخبرات بينهما

باكو، 25 سبتمبر، (أذرتاج).

بدأ تنفيذ برنامج جديد في إطار تبادل الخبرات بين وكالتي أذرتاج وتاس الروسية.

بهذه المناسبة التقى رئيس مجلس إدارة أذرتاج السيد أصلان أصلانوف مع موظفي وكالة تاس الروسية.

وتركز اللقاء على علاقات الشراكة القائمة بين الوكالتين واتجاهات النشاط المشترك في المنظمات الدولية وآفاق التعاون بينهما. وجاء في اللقاء اتفاقية التعاون بين الوكالتين تم توقيعها قبل 15 عام وأن الجانبين يتبادلان الاخبار والخبرات وفق هذه الاتفاقية مع الإشارة الي أن برنامج تبادل الخبرات هذا سيكون له الأثر في تعزيز علاقات الشراكة بينهما.

سيقوم موظفا وكالة تاس الروسية في إطار البرنامج بتبادل الآراء مع نظرائهم في أذرتاج حول المجالات التي تهم الطرفين.

الجدير بالذكر أن وكالة أذرتاج تقوم بتنفيذ برامج تبادل الخبرات مع كثير من وكالات الانباء في العالم. وتتضمن هذه البرامج تطبيق التكنولوجيا الجديدة وتحسين أداء بث الاخبار واعداد المعلومات في زمن شبكات التواصل الاجتماعي والقدرة التنافسية وغيرها من المسائل.