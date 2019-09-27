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    ممارسة الأعمال لعام 2020م ينادي أذربيجان بأكثر البلاد العالمية الـ20 تنفيذا للإصلاحات

    ٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٤٧]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    نادى تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2020م أذربيجان بأكثر البلاد العالمية الـ20 تنفيذا للإصلاحات.

    أفادت أذرتاج عن التقرير أن أذربيجان قد سهلت ممارسة أنشطة ريادة العمل في 4 مجالات وهي تسجيل الممتلكات والحصول على القروض وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وضمان تنفيذ العقود.

    يذكر أن أذربيجان قد تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال 2019م 32 مرتبة لترتفع إلى المركز الـ25 من المركز الـ57 بين البلاد الأكثر تنفيذا للإصلاحات.

    AZERTAG.AZ :ممارسة الأعمال لعام 2020م ينادي أذربيجان بأكثر البلاد العالمية الـ20 تنفيذا للإصلاحات
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    ممارسة الأعمال لعام 2020م ينادي أذربيجان بأكثر البلاد العالمية الـ20 تنفيذا للإصلاحات