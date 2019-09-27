وزير الخارجية الاذربيجاني يجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

نيويورك، 27 سبتمبر، (أذرتاج).

التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف مع احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الامريكية.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه أعرب خلال اللقاء عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتعاون بين أذربيجان وجامعة الدول العربية مشيرين الي ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتعميق التعاون في كثير من المجالات.

وناقش الجانبان في اللقاء قمة منظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في أكتوبر القادم بالعاصمة الأذربيجانية باكو والمسائل المتعلقة برئاسة أذربيجان في المنظمة.

كما جرت مناقشات حول المسائل المتعلقة بأجندة التعاون الإقليمي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.