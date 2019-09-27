باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج خسر فريق الجيش الرياضي أمام ضيفه توران طاووس بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 29 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بالعاصمة باكو أدارها الحكم حمزة زاده أمام 100 مشجع. وسجل أهداف الضيف الطاووسي صادقوف د8 وقاسموف د77 وحسينوف د90+7. وعاقب الحكم 5 لاعبين من الجيش الرياضي و4 لاعبين من طوران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبين اثنين من صاحب الأرض أحدهما بالبطاقة الحمراء المباشرة د88 وثانهما بالبطاقة الصفراء الثانية د90+5. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و8 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : الجيش الرياضي يخسر أمام ضيفه توران بثلاثة أهداف نظيفة

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