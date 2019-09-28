قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 19 مرة خلال اليوم

باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 19 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان وقرية بيركابير بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية أجارلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.