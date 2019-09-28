باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج فاز فريق سومغايت الرديف على مضيفه كشله الرديف باكو بهدفين دون رد في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 30 المنظمة على ملعب أسك أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 100 مشجع. وسجل هدفي سومغايت الضيف علييف د66 وعلي زاده د81 مرماه. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : سومغايت الرديف يفوز على مضيفه كشله الرديف بهدفين

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