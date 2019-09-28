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    تدشين سفارة سلوفاكيا في أذربيجان قريبا

    ٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٤١]

    باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجانية ألمار محمدياروف مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، وذلك على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا على التطور الناجح للعلاقات الثنائية بين البلدين وناقشا جوانب مختلفة من جدول أعمال التعاون. وقال الوزير ميروسلاف لايتشاك إنه ستدشن سفارة سلوفاكيا في أذربيجان قريبا.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أنشطة سلوفاكيا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاجتماع الوزاري المقبل في براتيسلافا.

    وأحاط الوزير ألمار محمدياروف نظيره السلوفاكي علما بقمة منظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في أكتوبر القادم بالعاصمة الأذربيجانية باكو والمسائل المتعلقة برئاسة أذربيجان في المنظمة. قدم الوزير ألمار محمدياروف معلومات مفصلة عن الوضع الحالي لعملية تسوية نزاع قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) بين أرمينيا وأذربيجان واجتماع نيويورك بين وزيري الخارجية لكلا البلدين بمشاركة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشيرا إلى الموقف غير المسؤول والبيانات للقيادة الأرمينية باعتباره عقبة خطيرة أمام عملية التفاوض.

    كما جرت مناقشات حول المسائل المتعلقة بالتعاون داخل المنظمات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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