افتتاح مهرجان العسل في نسخته العشرين في باكو

باكو، 28 سبتمبر (أذرتاج).

افتتح اليوم الـ28 من سبتمبر في ملعب توفيق بهراموف الجمهوري باكو مهرجان وسوق العسل ومنتجات خلية النحل برعاية جمعية النحّالين ووزارة الزراعة.

يشهد المهرجان في هذا العام تميزاً نوعياً على مستوى التنظيم والفعاليات واحد مزاياه هو حسن اختيار الموقع الذي يعالج مشكلة تزاحم مواقف السيارات، إضافة إلى سهولة الوصول إلى مقر المهرجان، إلى جانب المساحة المخصصة لأرض المعرض في ملعب توفيق بهراموف الجمهوري الواقع قرب محطة ميترو أنفاق "كانجليك" و"كانجليك مول"، مما يجعل الفرصة متاحة لأكبر عدد ممكن من النحالين والزوار للمشاركة في المعرض.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب وزير الزراعة سيف الدين طالبوف تحدث في افتتاح المهرجان مشيرا إلى أن تربية النحل تحتل مكانا مهما في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية. وقال ان عدد عائلات النحل زاد مرتين خلال العامين ليصل الى 503 ألف عائلة نحل في العام الماضي وهذا مؤشر كبير. يتمكن الزوار من شراء أنواع كثيرة من العسل المنتج في أذربيجان.

سيستمر المعرض والسوق حتى الـ18 من أكتوبر .